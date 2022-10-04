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1600 rakımlık dağda mahsur kalan keçi kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

1600 rakımlık dağda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki 1600 rakımlı dağda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki 1600 rakımlı dağda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesindeki 1600 rakımlı dağda koyunlarını otlatan Sefer Sarıekiz, uçuruma yakın yerde bir keçisinin mahsur kaldığını gördü. Keçiyi bulunduğu yerden indiremeyen Sarıekiz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, keçinin bulunduğu yere hareket etti. Zorlu tırmanışın ardından keçiye ulaşan ekipler, uçurumdan güvenli bir şekilde iniş yaparak keçiyi sahibi Sarıekiz'e sağ salim teslim etti.

Keçi sahibinden ekiplere teşekkür

Yaptıkları çalışmalar neticesinde keçiyi bulunduğu yerden kurtararak kendisine kavuşturan itfaiye ekiplerine Sarıekiz, titiz ve başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Acıpayam Denizli İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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