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16 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Bursa'da Yakalandı

16 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Bursa'da Yakalandı
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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer S.'yi, teknik ve fiziki takip sonrasında kaldığı yerde yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi teknik ve fiziki takip sonrası kaldığı yerde yakaladı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplere izini kaybettirmek için farklı adreslerde konaklayan ve hırsızlık suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer S., polisin radarına takıldı. Şüpheliyi takibe alan ekipler yaptıkları çalışma sonrası şüphelilerin farklı adreslerde kaldığını öğrenince baskın düzenlendi. Kıskıvrak yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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