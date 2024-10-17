16 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Kahramanmaraş'ta Yakalandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satma suçundan 16 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Y. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta 16 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satma suçundan 16 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Y.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ