16 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Orhangazi'de Yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki evde saklanan 16 yıl 1 ay hapis cezası bulunan zanlı, kıskıvrak yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, hakkında 5 ayrı yakalama emri kararı ile 16 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan zanlının Orhangazi ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. A.Ş., Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskın ile saklandığı evde yakalandı. Firari olarak aranan A.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini açıkladı. - BURSA