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16 Yıl Hapis Cezası Olan Y.S. Edremit'te Jandarma Tarafından Yakalandı

16 Yıl Hapis Cezası Olan Y.S. Edremit'te Jandarma Tarafından Yakalandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 16 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S., jandarma operasyonuyla yakalandı. Y.S., 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından arana/r kişi olarak bir yıldır saklanıyordu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir yıldır aranan, hakkında 16 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. jandarma operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan ekiplerin yaptığı operasyonda 'Çocuğun cinsel istismarı ile hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 1 yıldır aranan ve hakkında toplam 16 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. (60) ilçe merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü Y.S., tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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