16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
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SAMSUN'un Atakum ilçesinde, 'silahlı yağma', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., yakalandı.
SAMSUN'un Atakum ilçesinde, 'silahlı yağma', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'silahlı yağma', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'ya yönelik çalışma yürüttü. 9 aydır aranan firari hükümlü, Atakum ilçesinde saklandığı evinde yakalanarak, emniyete götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa