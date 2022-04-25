16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı - Haberler

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16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

Samsun'da hakkında adam öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da hakkında adam öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, adam öldürmek suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.T.'nin Avdan Mahallesi'nde bağ evinde saklandığını tespit etti. Jandarma ekipleri, İ.T.'yi saklandığı bağ evinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, İlkadım, Samsun, JASAT, 3. Sayfa, Haberler

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