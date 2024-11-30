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16 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Kuşadası'nda Yakalandı

16 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Kuşadası'nda Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan hüküm giymiş bir şahıs, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon ile yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından 'kasten öldürme' suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'da polis ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan polis ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'kasten öldürme' suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. isimli şahıs gerçekleştirilen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan B.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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