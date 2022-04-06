16 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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16 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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16 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da uyuşturucu ticareti yapmaktan ve hakkında 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

ADANA (İHA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yapmaktan ve hakkında 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde ikamet eden ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında yakalama kararı ve 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.G. isimli şahsın ilçede bulunan bir işletmeye alışveriş yapmak için geleceği belirlendi. Şahıs, belirtilen adreste jandarma dedektifleri (JASAT) ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Jandarma, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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