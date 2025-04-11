16 Yaşındaki Sürücüye Trajik Kaza Sonrası 18 Bin TL Ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza sonrası yanan aracın 16 yaşındaki sürücüsü ile araç sahibine 18 bin 677'şer TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Antalya yönüne seyreden 16 yaşındaki M.S'nin kullandığı 03 HL 745 plakalı otomobil, Manavgat Çevreyolu Yemişli Mesire alanı yakınlarında refüje ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen araç sürücüsüne ve araç sahibine ayrı ayrı 18 bin 677'şer TL ceza uygulandı. - ANTALYA