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16 Yaşındaki Sürücü, Babasından Kaçırdığı Araçla Denetimden Kaçamadı

16 Yaşındaki Sürücü, Babasından Kaçırdığı Araçla Denetimden Kaçamadı
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Bursa'da sahur vakti babasından kaçırdığı araçla yola çıkan 16 yaşındaki sürücü, dronla takip edilerek yakalandı. Dron destekli alkol denetiminde yakalanan sürücü, trafik ekiplerine 'Arabayı babamdan kaçırdım' diyerek durumu açıkladı. Ehliyetsiz sürücüye 55 bin lira ceza kesildi.

Bursa'da sahur vakti babasından kaçırdığı araçla yola çıkan 16 yaşındaki sürücü, denetimi görünce ara sokağa kaçtı.

Fakat dronla görüntülenen sürücü aracını park etmek üzereyken yakalandı. 16 yaşındaki çocuk, "Abi arabayı babamdan kaçırdım" diye aracı bağlatmamak için dakikalarca uğraştı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan'ın ilk sahur vaktinde de alkol uygulamalarını aralıksız sürdürmeye devam etti. Son olarak yapılan dron destekli alkol uygulamasında birçok araç sorgulanırken, denetimi gören bir sürücü ise ara sokağa kaçtı.

Dron ile saniye saniye takip edildi, yakalanınca gerçek ortaya çıktı

Denetimi görerek ara sokağa dalan sürücü, dron ile takip edildi. Polis ekiplerince yakalanan sürücünün, aracı babasından habersiz kaçırdığı ortaya çıktı. 16 yaşındaki B.K.E., aracı bağlayacaklarını söyleyen trafik ekiplerine, "Abi arabayı babamdan kaçırdım, bağlamayın. Araba istedim, motor istedim almadılar. Biraz hevesim vardı, hevesim olduğu için kaçırdım" dedi. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 55 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç ise otoparka çekildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü, kazaların önüne geçmek amacıyla yapılan uygulamaların devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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