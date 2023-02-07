Üye Girişi
Haberi Paylaş

16 yaşındaki Şevval, enkazdan altından sağ kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

16 yaşındaki Şevval, enkazdan altından sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Hatay'daki arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 16 yaşındaki Şevval Deniz'i yıkılan binanın enkazından sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Hatay'daki arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 16 yaşındaki Şevval Deniz'i yıkılan binanın enkazından sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok kentte yıkıma neden olan depremlerin ardından vakit kaybetmeden deprem bölgesine hareket eden Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Hatay'da yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde inanılmaz bir kurtuluşa ortak oldu.

Şiddetli depremler sonrası büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'da, yıkılan bir binanın enkazında çalışan Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gelen ses üzerine yoğunlaştığı bölgede saatler süren uğraş sonucu 16 yaşındaki Şevval'i sağ olarak kurtardı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra gözyaşlarına boğulan Şevval, kendisini kurtaran itfaiye erlerince sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü. - KÜTAHYA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya Belediyesi İtfaiye Hatay 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title