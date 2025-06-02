16 Yaşındaki Motosikletli Genç Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

16 Yaşındaki Motosikletli Genç Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, kontrolsüz kavşakta motosikletlerin çarpışması sonucu 16 yaşındaki bir genç yaşamını yitirirken, bir diğer genç ağır yaralandı.

16 yaşındaki motosikletli genç kazada hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, iki motosikletin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 15 yaşındaki bir başka genç ise ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı.

Kaza, Gönen ilçesi Plevne Mahallesi 7002 Sokak üzerinde bulunan dört yollu kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta karşı yönlerden gelen iki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücülerinden A.B. olay yerinde hayatını kaybederken, M.O. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.O., ilk müdahalesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne, oradan da Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. M.O.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - 3.Sayfa
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
İzmir'de krizi tırmandıracak sözler! Belediye başkanı, grev yapan işçileri böyle azarladı

Belediye başkanı, parmak sallayarak grev yapan işçileri böyle azarladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Kasa sırasında tartıştığı kadını kızının önünde darp etti

Kasa sırasında tartıştığı kadını kızının gözü önünde tekme tokat dövdü
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Altın fiyatları kızışan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselişe geçti

Altın fiyatlarında savaş etkisi! Fiyatlar uçuşa geçti
Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük

Rusya'nın kalbine yapılan saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.