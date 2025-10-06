Haberler

16 Yaşındaki Kız Çocuğu Doğum Yaptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki G.Ü., hastaneye karın ağrısı şikayetiyle başvurduktan sonra hamile olduğunu öğrenip doğum yaptı. Anne ve bebek tedavi altına alındı, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı. Anne ve bebek tedavi altına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pehlivanlar Mahallesi'nde ikamet eden 16 yaşındaki G.Ü. isimli kız çocuğu, karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste muayene edilen G.Ü.'nün hamile olduğu ortaya çıktı. Doğuma alınan G.Ü., bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hastane yönetimi tarafından polis ekipleri bilgilendirilerek, anne ve bebeği tedavi altına alındı. Olayla ilgili adli işlem başlatılırken, anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

