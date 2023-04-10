16 yaşındaki genç ölüme sadece 2 gün direnebildi

Afyonkarahisar'da ehliyetsiz sürücülerin kullandığı kamyon ve motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişiden biri olan 16 yaşındaki Y.E.Ö., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz 8 Nisan da Bolvadin Şehitler caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz oldukları öne sürülen Y.E.Ö.'nün kullandığı 03 BS 671 plakalı motosiklet ile S.Ç.'nin kullandığı 06 AB 265 plakalı kamyon cadde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Y.E.Ö. ile arkasında yolcu olarak bulunan B.G., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ki müdahalenin ardından Kütahya'ya sevk edilen Y.E.Ö., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. 16 yaşındaki genç ardından gözyaşları arasında memleketi olan Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde toprağa verildi.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR