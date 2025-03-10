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16 Yaşındaki Çocuk ve Babası Adliyeye Sevk Edildi

16 Yaşındaki Çocuk ve Babası Adliyeye Sevk Edildi
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Sakarya'da alacak-verecek yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki O.C.Ş., tüfekle Fatih Tunç'u vurarak yaraladı. Yaralı Tunç hastanede hayatını kaybederken, O.C.Ş. ve babası E.Ş. gözaltına alındı.

verecek meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen ve bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk ve babası adliyeye sevk edildi. 16 yaşındaki çocuğun "yaralama" suçundan birçok kaydı olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, Evrenköy Mahallesi'nde Fatih Tunç (36) ile E.Ş. (62) ve oğlu O.C.Ş. (16) arasında dün alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda 16 yaşındaki O.C.Ş., tüfekle Fatih Tunç'u vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, baba E.Ş. ile oğlu O.C.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, tüfeği ateşleyen 16 yaşındaki O.C.Ş.'nin "yaralama" suçundan birçok kaydı olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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