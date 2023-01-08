16 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu kendini vurdu 3. Sayfa Haberleri Samsun'da 16 yaşındaki çocuk kurcaladığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendini kolundan vurdu. Samsun'da 16 yaşındaki çocuk kurcaladığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendini kolundan vurdu. Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki B.G. babasına ait av tüfeğini kurcaladığı sırada kazara ateş aldı. B.G. kendini kolundan vurarak yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çarşamba Samsun 3. Sayfa Haberler

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