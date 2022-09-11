Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuk baraj göletinde boğuldu 3. Sayfa Haberleri Gelen Kahramanmaraş haberine göre - Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuk baraj göletinde boğuldu Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. - Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuk baraj göletinde boğuldu KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Onikişubat ilçesindeki Menzelet Barajı'nda meydana geldi. Serinlemek amacıyla baraj gölüne giren Osman Zaro Andani bir anda gözden kayboldu. Olayın fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Timleri ve AFAD Müdürlüğüne bağlı 2 bot ile ekipler sevk edildi. Bölge geniş bir alanı kapsadığından ekipler suya düşen çocuğu bulmakta güçlük çekince takviye ekip istendi. Ekiplerin yaptığı arama sonucu 16 yaşındaki Osman Zaro Andani'nin cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı. Yabancı uyruklu çocuğun cesedi otopsi için Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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