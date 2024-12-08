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16 Yaşındaki Çocuk Babasını Vurdu

16 Yaşındaki Çocuk Babasını Vurdu
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Samsun'un Atakum ilçesinde, 16 yaşındaki A.A., evde şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Harun A.'yı yatağında uyurken tabancayla kafasından vurarak ağır yaraladı. Babası hastaneye kaldırılırken, A.A. ise polis tarafından yakalandı.

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk babasını yatağında uyurken tabancayla kafasında vurarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan 9 katlı binanın 5. katında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki A.A., evde şiddet uyguladığı iddiasıyla müteahhit olan babası Harun A.'yı (41) evlerindeki yatağında tabancayla kafasından vurdu. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Harun A. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Babasını tabancayla vuran A.A. ise olay yerinde polis tarafından suçta kullandığı babasına ait ruhsatlı tabancayla birlikte yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis olayın olduğu evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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