16 olayda 22 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

16 olayda 22 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
16 olayda 22 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilerek 22 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilerek 22 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde 2-15 Mayıs tarihleri arasında toplam 16 uyuşturucu olayında 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 760 bin 443 kök kenevir bitkisi, 23 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 73 gram kubar esrar, 740 adet kaçak sigara, 1 adet deri üzerinde yazılmış İncil ve metal sanduka ele geçirildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Valiliği, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title