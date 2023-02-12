152 saat sonra kurtarıldı: "Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak" 3. Sayfa Haberleri Hatay'da depremin 152'nci saatinde seslere kulak veren ekipler, 85 yaşındaki kadının enkaz altında olduğunu duydu. Hatay'da depremin 152'nci saatinde seslere kulak veren ekipler, 85 yaşındaki kadının enkaz altında olduğunu duydu. Yaşlı kadını enkaz altından çıkarmaya çalışan itfaiye ekipleri, "Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak" dedi. İsmihan teyze, alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarıldı. Büyük felaketin 7'nci gününde ekipler cansiperane şekilde çalışarak herkese umut oluyor. Hatay'da çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkaz altında 85 yaşındaki İsmihan teyzenin sesini duydu. Çalışmalarını hızlandıran ekipler, 30 santim aralıkta sıkışmış yaşlı kadını kurtarmak için canla başla uğraştı. İsmihan teyzeye fener tutan ekiplerin, "Işığı görüyor musun" sorusuna teyzenin, "Evet görüyorum" cevabı üzerine itfaiye ekipleri, "Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak" dedi. Sağ salim enkaz altından çıkarılan kadın, alkışlar eşliğinde sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Hatay 3. Sayfa Haberler

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