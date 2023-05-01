150 polisle 'Uşak Güvende' uygulaması gerçekleşti

Uşak'ta 150 polisin katıldığı "Uşak Güvende" uygulaması gerçekleşti. Şok uygulama olarak ana arter ve bazı konaklama adreslerinde yapılan uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, bir miktar fişek ve uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 aranan şahıs da ekiplerce gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 150 polisin katıldığı "Uşak Güvende" uygulaması dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Kentin işlek cadde ve bölgelerinde ayrı ayrı uygulama noktaları oluşturulurken bazı günlük ve aylık apart evlerde de aramalar gerçekleşti. Kentteki genel güvenlik amaçlı yapılan uygulamalarda bin 19 şahıs ve 213 araç sorgulandı. Kontrol noktasına girmeden kaçmaya çalışan bir şüpheli araç ise kısa sürede kentteki motorize yunus ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek bulundu. Ayrıca uygulamalarda toplamda 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, bir miktar fişek ve uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 aranan şahıs da ekiplerce gözaltına alındı. - UŞAK