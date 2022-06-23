150 polis ve jandarmayla 'Huzur İnegöl' uygulaması

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin işbirliğinde şüpheli şahıslara yönelik 'Huzur İnegöl' uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma ve polis olmak üzere 150 güvenlik gücünün görev aldığı uygulama, drone ile takip edildi.

Ekipler, Ahmet Türkel Çevre yolu Cerrah kavşağı, Mimar Sinan bulvarı, İnegöl Caddesi olmak üzere şehrin önemli noktalarında araç ve şüpheli şahısları incelediler. Uygulama kapsamında Kafeler ve alkollü mekanlar da denetlendi. Uygulama noktalarında araçlar didik didik aranırken, sürücü ve şahısların GBT sorgulaması yapıldı. Ekiplerden kaçmaya çalışan şahıslar da kovalamaca sonucu yakalandılar.

İlçe genelinde yapılan uygulamalarda 17 kafe ve alkollü mekan denetlendi. Kumar oynandığı tespit edilen kıraathane işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldı. Bin 663 Kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 804 Araç kontrol edildi. 50 Araç sürücüsüne 79 bin 284 TL trafik cezası uygulandı. Aranan 1 şahıs yakalanırken, 7 araç trafikten men edildi.

Kaymakam Eren Arslan da uygulama yerlerine giderek ekiplere kolaylıklar diledi.

Açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Emniyet ve Jandarma ekipleriyle ortaklaşa uygulama yaptık. İlçemizin önemli noktalarında ve Kafeler ile alkollü mekanlarda denetimler yapıldı. Burada amaç vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak, genel asayişi sağlamaktır. Aranan şahıslar yakalandı. Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Suç ve suçlularla mücadele edebilmek için çalışmalarımız sürecek. Allah vatanımızı her türlü kötülüklerden korusun." dedi.