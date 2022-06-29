150 kilo demiri çalan şahıs 2 saat sonra yakalandı - Haberler

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150 kilo demiri çalan şahıs 2 saat sonra yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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150 kilo demiri çalan şahıs 2 saat sonra yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan 150 kiloluk demiri çalan şahıs, yaklaşık 2 saat sonra yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan 150 kiloluk demiri çalan şahıs, yaklaşık 2 saat sonra yakalandı. Aynı suçtan aranması da olduğu tespit edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinden, yaklaşık 150 kilo ağırlığında demir profil çalındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda demirleri çalanın 25 yaşındaki M.Y. olduğu tespit edilirken, şahıs 2 saat sonra Yenimescit Mahallesi'nde yakalandı. Ekipler tarafından UYAP sorgusu da yapılan şüpheli, daha önceden de hırsızlık suçundan aranması olduğunun belirlenmesiyle gözaltına alındı.

M.Y., çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

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