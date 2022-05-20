150 araçlık konvoy ile 19 Mayıs kutlaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

150 araçlık konvoy ile 19 Mayıs kutlaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
150 araçlık konvoy ile 19 Mayıs kutlaması

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bozova mahalle muhtarlığı Yelten mahalle muhtarlığı ve Bozova karakol komutanlığı işbirliğiyle 19 Mayıs gençlik ve Spor bayramı kapsamında 150 araç ile 19 Mayıs konvoyu oluşturdularBozova Mahallesinde toplanan 150 araçlık araç konvoy ilk olarak Atatürk...

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bozova mahalle muhtarlığı Yelten mahalle muhtarlığı ve Bozova karakol komutanlığı işbirliğiyle 19 Mayıs gençlik ve Spor bayramı kapsamında 150 araç ile 19 Mayıs konvoyu oluşturdular

Bozova Mahallesinde toplanan 150 araçlık araç konvoy ilk olarak Atatürk anıtı önünde saygı duruşundu bulunup istiklal marşı okuduktan sonra mahalle turu attı. Araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyen mahalle sakinleri şarkılar ve marşlar eşliğinde yaptıkları mahalle turuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Korkuteli, Tragger, Antalya, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title