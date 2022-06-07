15 yıl önce arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Haberler

Kocaeli'de 15 yıl önce Nihat Şahin ve Mahmut Şahin isimli iki arkadaşın öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Nihat Şahin'i öldüren Serdar T.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Gölcük ilçesinde yaşayan Mahmut Şahin, 15 Mayıs 2007 tarihinde kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı sonrasında Şahin'in bulunması için çalışma başlatıldı. Arama çalışmaları sürerken, Mahmut Şahin'in hiçbir akrabalığı bulunmayan, aynı ilçede yaşayan arkadaşı Nihat Şahin'in de kaybolduğu ihbarı alındı. Kayboldukları yıl yapılan çalışmalarda Mahmut Şahin ve Nihat Şahin'e ait herhangi bir ize rastlanılmadı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 yıl sonra yeniden açılan dosyada, iki arkadaşın cinayete kurban gittiği belirlendi. Ekipler tarafından Nihat Şahin'in cesedine ulaşılırken, Mahmut Şahin'in cesedine ulaşılamadı. Olaya ilişkin geçtiğimiz şubat ayında gözaltına alınan Serdar T. (38) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dolayısıyla, başka bir suçtan tutuklu bulunan Yusuf Z.B.'nin ve firari Ferhat S.'nin de iki kişinin öldürülmesi olayına karıştığı belirlendi. 2 şüpheli de dosyaya dahil edildi.

"TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ"

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Serdar T. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Serdar T.'nin Nihat Şahin'i "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar ağırlaştırılmış müebbetle, şahsın ölmesinden yararlanarak hırsızlık suçunu işlemiş olmasından dolayı da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Ayrıca sanık Yusuf Z.'nin ise "delilleri yok etme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

(Fehime Kartal - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa