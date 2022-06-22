15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı Antalya'nın Kemer ilçesinde 6 farklı suç kaydı ve 15 yıl 6 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Antalya'nın Kemer ilçesinde 6 farklı suç kaydı ve 15 yıl 6 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmada çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunan ve "silahla yağma ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından toplam 15 yıl 6 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.İ., 21 Haziran'da yakalandı. Şahıs, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Hisarcık Antalya Kemer 3. Sayfa Haberler

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