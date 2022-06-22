15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Haberler

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15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada, hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada, hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan T.T., cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

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