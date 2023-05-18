15 yıl hapis kararı bulunan şüpheli JASAT timlerine yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, 15 yıl hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 14 yıl, 22 ay, 50 gün karara bağanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ö.Y. isimli şahıs Seydikemer İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde Fethiye JASAT Timleri ve Seydikemer Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

Ö.Y. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. - MUĞLA