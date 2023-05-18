Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
15 yıl hapis kararı bulunan şüpheli JASAT timlerine yakalandı

15 yıl hapis kararı bulunan şüpheli JASAT timlerine yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, 15 yıl hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, 15 yıl hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 14 yıl, 22 ay, 50 gün karara bağanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ö.Y. isimli şahıs Seydikemer İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde Fethiye JASAT Timleri ve Seydikemer Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

Ö.Y. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. - MUĞLA

Muğla Seçim Sonuçları
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2019
Muğla Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydikemer Jandarma JASAT Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title