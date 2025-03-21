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15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Torbacı Yakalandı

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Adana'da uyuşturucu madde ticaretinden 15 yıl hapis cezasıyla aranan A.K., saklandığı evde narkotik polisleri tarafından yakalandı. Emniyet ve adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

15 yıl hapis cezasıyla aranan torbacı saklandığı evde yakalandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu madde ticaretinden 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü narkotik polisleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A. K.'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesinde bir ikamette saklandığını belirledi. Bunun üzerine narkotik polisleri A.K.'nin saklandığı eve operasyon yaptı. Yapılan operasyona şüpheli yakalandı.

Emniyette ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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