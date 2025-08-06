15 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs İzmir'de Yakalandı

15 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs İzmir'de Yakalandı
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İzmir'de, birden fazla kişi ile tehdit suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan N.Y. adlı şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Çalışmalarda "Birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.Y., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen N.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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