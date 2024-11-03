Hırsızlık Suçundan 15 Yıl 6 Ay Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Gaziantep'te, hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Şehitkamil ilçesindeki saklandığı adreste gözaltına alınan R.A., adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
Gaziantep'te 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. isimli şahıs saklandığı adrese yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. isimli şahıs, yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP