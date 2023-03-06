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15 yıl hapis cezası bulunan oto hırsızı çaldığı araçla yakalandı

3. Sayfa Haberleri

15 yıl hapis cezası bulunan oto hırsızı çaldığı araçla yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince çalıntı araçla birlikte yakalanan oto hırsızlığı şüphelisinin farklı suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince çalıntı araçla birlikte yakalanan oto hırsızlığı şüphelisinin farklı suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Odunpazarı ilçesinde gerçekleşen oto hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi İ.H., Tepebaşı ilçesinde çalınan araçla birlikte yakalandı. Şüphelinin farklı suçlardan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Şüpheli İ.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Odunpazarı Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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