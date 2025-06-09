15 Yıl Firari Olan Cinsel İstismar Sanığı Otogarda Yakalandı

15 Yıl Firari Olan Cinsel İstismar Sanığı Otogarda Yakalandı
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Samsun'da 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 12 yıldır firari olarak aranan U.E., Ankara'dan gelen kardeşini karşılamak için gittiği otogarda yakalandı. Polisin düzenlediği operasyonda, U.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası olan ve 12 yıldır firari olarak aranan şahıs, Ankara'dan bayram ziyaretine gelen kardeşini karşılamak için gittiği otogarda yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışma sonucu, "Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır firari olarak aranan U.E. (60), düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisin yaptığı çalışmalar kapsamında U.E.'nin uzun yıllar boyunca farklı adreslerde kaldığı, başka bir kimlikle hareket ettiği, çevresine ise kardeşinin ismini kullanarak kendisini gizlediği tespit edildi. Bayram nedeniyle Ankara'dan Samsun'a gelen kardeşini karşılamak üzere otogara giden U.E.'nin aracını tespit eden polis, yürütülen takip sonucunda söz konusu araç Havza'da durduruldu. Araç içerisinde bulunan U.E. gözaltına alındı. Havza Adliyesine sevk edilen U.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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