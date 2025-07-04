15 Yaşındaki Sürücü, Yaya İbrahim Eke'ye Çarparak Ölüme Neden Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'de bir 15 yaşındaki çocuğun kullandığı SUV aracın, yol kenarında yürüyen İbrahim Eke'ye çarpması sonucu kaza meydana geldi. Eke, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

İstanbul Büyükçekmece'de SUV aracı kullanan 15 yaşında olduğu öğrenilen B.S. isimli çocuk sürücü, yol kenarında yürüyen 44 yaşındaki İbrahim Eke isimli vatandaşa çarparak ölümüne neden oldu. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen 44 yaşındaki İbrahim Eke isimli vatandaşa 15 yaşında olduğu öğrenilen B.S. isimli kız çocuğunun idaresindeki SUV araç çarptı. Yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansırken ağır yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Görüntülerde, 15 yaşındaki çocuğun idaresindeki SUV aracın, hızla viraja girdiği ve aracın kontrolünü kaybederek yol kenarında yürüyen 44 yaşındaki İbrahim Eke'ye çarptığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin 15 yaşındaki sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj

İşte Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti

Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.