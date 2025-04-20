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15 Yaşındaki Kızların Kavgasında Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki 15 yaşındaki kız arasında çıkan kavgada Y.P., İ.Ç.'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralı kızı hastaneye kaldırdı, polisin ise olayla ilgili incelemesi sürüyor.

15 yaşındaki kızların kavgasında bıçaklar konuştu: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 15 yaşındaki iki kızın kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Osman Yılmaz mahallesi Barbaros caddesi üzerinde bulunan Sarkuysan Lisesi önünde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı İ.Ç. ile Y.P. arasından kavga çıktı. Yanında getirdiği bıçağı çıkartan Y.P., 15 yaşındaki İ.Ç.'yi bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI GÖKDEMİR - 3.Sayfa
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