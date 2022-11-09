Üye Girişi
Haberi Paylaş

15 yaşındaki kayıp kız narenciye bahçesinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

15 yaşındaki kayıp kız narenciye bahçesinde ölü bulundu

Hatay'ın Erzin ilçesinde 3 gün önce narenciye bahçesinde çalıştığı sırada ortadan kaybolan 15 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu.

Hatay'ın Erzin ilçesinde 3 gün önce narenciye bahçesinde çalıştığı sırada ortadan kaybolan 15 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Erzin ilçesinde narenciye bahçelerinde işçi olarak çalışan Fidan Tunç (15) isimli genç kız iddiaya göre 3 gün önce çalışmak için gittiği bahçede çalıştığı esnada ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Fidan'ın ailesi kızları için kayıp başvurusunda bulundu. Üç gündür ailesi ve güvenlik birimleri tarafından her yerde aranan Fidan Tunç ölü olarak başka bir narenciye bahçesinde bulundu. Genç kızın ölümü ile ilgili Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title