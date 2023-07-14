15 Yaşındaki Genç Kız, 50 Kez Tecavüze Uğradı

15 yaşındaki bir genç kız, 2016 yılında başlayan ve 50 kez tecavüze uğradığı dehşet verici bir olayı anlattı. Olaylar, genç kızın 15 yaşında olduğu dönemde başlamış ve bir yıl boyunca devam etmiştir. Kız, yaşadığı korkunç tecavüzlerin ardından hamile kalmış ve 6 kez kürtaj olmuştur. Olaylar, bir süre sonra ortaya çıkmış ve polis tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şu anda, 17 yaşında olan genç kız, psikolojik destek almaktadır. Habere göre, olaylarla ilgili olarak henüz kimse tutuklanmamıştır.