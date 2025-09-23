15 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kullandığı otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki S.K.'nin kullandığı 55 APV 184 plakalı otomobil, kavşakta 55 ANR 760 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan ehliyetsiz sürücü S.K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN