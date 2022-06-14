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15 yaşındaki çocuk dördüncü kattan düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
15 yaşındaki çocuk dördüncü kattan düştü

Sinop'un Türkeli ilçesinde, dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 20.45 sıralarında, Gemiyanı Mahallesi Şükrü Gürleyen Caddesi'nde bulunan 10 katlı bir binada meydana geldi.

Hüseyin D. (15) isimli çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle dördüncü kattaki evinin balkonundan düştü. Balkondan düşen çocuğu fark eden komşuları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına aldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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