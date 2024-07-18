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15 Yaşındaki Çocuk Dedesinin Arabasını Kaçırarak Trafiğe Çıktı

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İstanbul Arnavutköy'de dedesine ait bir aracı kaçırarak trafiğe çıkan 15 yaşındaki çocuk polis ekiplerine yakalandı. Çocuk evine teslim edilirken, araç sahibi dedeye 12 bin 977 TL para cezası kesildi.

İstanbul Arnavutköy'de dedesine ait bir aracı kaçırarak trafiğe çıkan 15 yaşındaki çocuk polis ekiplerine yakalandı. Çocuk evine teslim edilirken, araç sahibi dedeye 12 bin 977 TL para cezası kesildi.

İstanbul ilçesi Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir çocuk dedesine ait araçla trafiğe çıktı. Vatandaşların fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Ekipler bölgede yaptığı çalışma sonucunda küçük çocuğu ve otomobili yakaladı. 15 yaşındaki Ö.A.K isimli çocuk ailesine teslim edilirken, araç sahibi dedesine 12 bin 977 TL para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Arnavutköy İstanbul Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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