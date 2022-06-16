15 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti Sinop'ta 4. katdaki balkonda tutunduğu mermerin yerinden kapması sonucu düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Sinop'ta 4. katdaki balkonda tutunduğu mermerin yerinden kapması sonucu düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Hüseyin D. ikamet etikleri evin 4. katındaki balkonda oturduğu sırada tutunduğu balkon kenarındaki mermerin yerinden kapması sonucu aşağı düştü. Apartmanın istinat duvarı ile akaryakıt istasyon duvarı arasına düşen Hüseyin D., vatandaşların yardımıyla çıkartılarak ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine ve ardından da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Hüseyin D.'nin cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Türkeli Samsun Sinop 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 15 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.