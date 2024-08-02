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15 yaşındaki çocuğuna araç verip müşterisine gönderen babanın savunması pes dedirtti

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Aksaray'da hafif ticari araç kullanırken polise yakalanan 15 yaşındaki çocuk, "Neden ehliyetsiz araca bindin?" sorusuna "Mal götürüyordum" diye cevap verirken, olay yerine çağırılan babası ise "Neden çocuğa araç veriyorsunuz?" sorusuna, "Müşteri mal bekliyor" diye cevap verdi.

15 yaşındaki çocuğuna araç verip müşterisine gönderen babanın savunması pes dedirtti

Çocuk, polise yakalanınca olay yerine gelen baba, "Müşteri mal bekliyor" diye kendini savundu

AKSARAY - Aksaray'da hafif ticari araç kullanırken polise yakalanan 15 yaşındaki çocuk, "Neden ehliyetsiz araca bindin?" sorusuna "Mal götürüyordum" diye cevap verirken, olay yerine çağırılan babası ise "Neden çocuğa araç veriyorsunuz?" sorusuna, "Müşteri mal bekliyor" diye cevap verdi.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Caddesi'nde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan 68 BL 818 plakalı piliç firmasına ait hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu. Polisleri görünce refüjden dönerek kaçmak isteyen sürücü karşı şeritte güvenlik amaçlı bekleyen polis ekiplerince kaçamadan yakalandı. Araçtan inen sürücünün çocuk olduğunu gören polis ekipleri şaşırıp kaldı. Kimlik kontrolünden geçirilen çocuğun 15 yaşındaki E.Y. olduğu tespit edilirken polis ekiplerince çocuğun ailesine haber verildi. 15 yaşında olduğunu belirten çocuk "Ehliyetsiz neden araca bindin?" sorusuna "Mal götürüyordum" diye cevap verirken, çok geçmeden çocuğun babası Gökmen Y. olay yerine geldi. Polis memurunun çocuğun babasına "Bu çocuğa nasıl araba veriyorsun?" sorusuna son derece rahat tavrıyla, "Valla mal geldi akşam üzeri. Müşteri mal bekliyordu" diye cevap vererek adeta pes dedirten bir savunma yaptı. Babayla görüşen polis memuru, "Bu çocuğa güvenilip araba verilir mi? Allah göstermesin ufacık çocuk, doğru düzgün arabanın içinde bile gözükmüyor. Daha 15 yaşında. Allah göstermesin birine vursa, bir şey olsa ne olacak? Bunları bilemezsin. Bak her kaldırımdan yola çocuklar atlıyor. Biz bile diken üzerinde araba sürüyoruz. Ben olaya gidiyorum, yola çocuk sıçrar mı diye sürekli kaldırımları kontrol ediyorum. Allah göstermesin birine vursa öldürse yüzde yüz hatalı, Çocuğun hayatını yakarsın. Bir gün gelecek bu çocuk senin işinin başına geçecek, belki öğretmen olacak, belki polis olacak. Çocuğun hayatını yakacaksın. Yapmayın böyle" diyerek bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için uzun süre dil döktü.

Çocuğun babasına ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 978 TL para cezası kesilerek araç tutanak karşılığı teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aksaray Çocuk Baba 3.Sayfa Güncel Haberler

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