15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 23 yıl 3 ay hapis 3. Sayfa Haberleri Eskişehir'de 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık 23 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eskişehir'de 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık 23 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eskişehir'de 13-19 Şubat tarihlerinde 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen E.G., 22 Şubat tarihinde gözaltına alınarak çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanmıştı. Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianame Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık E.G. mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık E.G.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 23 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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