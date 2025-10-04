Haberler

15 Yaşındaki Arnisa Bozkurt'un Cenazesi Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Arnisa Bozkurt'un cenazesi, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dualar ve gözyaşları eşliğinde defnedildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde geçirdiği elim bir kaza sonucu henüz 15 yaşında yaşama veda eden Arnisa Bozkurt'un cenazesi, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Aslen Yüksekovalı olan 15 yaşındaki Arnisa Bozkurt, İstanbul'un Beylikdüzü semtinde ikamet ederken geçirdiği feci bir kaza sonucu ağır yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Arnisa Bozkurt, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arnisa Bozkurt'un vefat haberi, ailesini ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Arnisa Bozkurt'un naaşı, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Yüksekova ilçesine getirildi. Bozkurt'un cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ Evleri Mezarlığına götürüldü. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde hüzün hakimdi. Aile yakınları ve sevenleri, küçük yaşta hayata veda eden Arnisa'yı gözyaşları ve okunan dualar eşliğinde ebediyete uğurladı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım
"Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu vefat etti
