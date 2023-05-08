15 yaşında 35 suç kaydı var Oto hırsızlığından yakalanan 1'i çocuk 2 kişi adliyede Onlarca sabıka kaydı bulunan oto fareleri polisten kaçamadı Karabük'te oto hırsızlığı ve mala zarar verme gibi 9 ayrı olayın failleri olduğu tespit edilen 1'i çocuk 2 kişi adliyeye sevk edildi.

15 yaşında 35 suç kaydı var

Oto hırsızlığından yakalanan 1'i çocuk 2 kişi adliyede

Onlarca sabıka kaydı bulunan oto fareleri polisten kaçamadı

KARABÜK - Karabük'te oto hırsızlığı ve mala zarar verme gibi 9 ayrı olayın failleri olduğu tespit edilen 1'i çocuk 2 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri başta oto hırsızlığı ve mala zara verme gibi 9 ayrı olayın faillerine yönelik çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri tarafından yürütülen titiz ve detaylı çalışma neticesinde olayın şüphelilerinin M.K. ve M.O. tespit edildi.

İki şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalanırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerden M.K.'nin hırsızlık suçları başta olmak üzere 51 sabıka kaydının, 15 yaşındaki küçük olan M.O'nun ise 35 suç kaydığının bulunduğu belirlendi.