Muğla'da 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna lokma hayrı yapıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği hain darbe girişiminin en şiddetli yaşandığı şehirlerden biri olan Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde cuma namazı sonrası 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna lokma hayrı yapıldı.

15 Temmuz 2016 tarihinde tüm ülkede olduğu gibi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde de hain darbe girişimcileri FETÖ'nün yaptığı saldırılar sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevli Şehit PÖH Gülşah Güler ve Marmaris'te görevli Şehit Polis Memuru Nedip Cengiz Eker başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhuna yapılan lokma hayrına güvenlik güçlerinin yanı sıra şehitlerin yakınları da katıldı.

Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen lokma hayrına şehit komiser Gülşah Güler'in abisi Reşit Güler, polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Emniyet Müdürlüğü personeli, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı ve dualar edildi. - MUĞLA