15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün depremde sallanma anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan 6.2 büyüklüğündeki deprem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Silivri Merkezli etkili olan 6.2 büyüklüğündeki deprem, il genelinde hissedildi. Etkili olan depremin sürdüğü 13 saniyelik sarsıntı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kameraların depremin şiddeti ile sarsıldığı anlar yer alırken, trafiğin ise depremden etkilenmeden yoluna devam ettiği görüldü.