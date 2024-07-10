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İstanbul'da Şehitler Köprüsü'nde Kendini Denize Bırakan Kişi Hayatını Kaybetti

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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkuluklara çıkan bir kişi, kendini denize bıraktı.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkuluklara çıkan bir kişi, kendini denize bıraktı. Deniz polisinin aramaları sonucu bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 01.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi köprü korkuluklarına çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, deniz polisi de köprünün altında önlem aldı. Polisin ikna etmeye çalıştığı ismi öğrenilemeyen şahıs, korkuluklarda bir süre bekledikten sonra kendini denize bıraktı. Denize düşen şahıs, deniz polisleri tarafından kısa sürede bulunarak tekneye çıkartıldı. Tekneye alınan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Tekneyle kıyıya getirilen adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonrası ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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