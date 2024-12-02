Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

15 Temmuz Otogarı'nda Kış Lastiği Denetimi: İki Otobüs Şoförüne Ceza

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki 15 Temmuz Otogarı'nda kış lastiği denetimi yapıldı. İki otobüs şoförüne, lastiklerinin aşınması nedeniyle toplam 1380 lira ceza kesildi. Uygulama, kış aylarında yol güvenliği için önem taşırken, şoförler denetimlerin gerekliliğine dikkat çekti.

15 Temmuz Otogarı'nda kış lastiği denetimi

Kış lastiği aşınan iki otobüsün şoförüne toplamda 1380 lira cezai işlem uygulandı

İSTANBUL - İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Otogarı'nda kış lastiği uygulaması yapıldı. Uygulamada iki firmanın otobüslerindeki lastiklerin aşındığı için görüldü. İki otobüs şoförüne toplam 1380 lira cezai işlem uygulandı.

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, 15 Temmuz Otogarı'nda kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

2 otobüsü şoförüne cezai işlem uygulandı

Polis ekiplerin yaptığı uygulamada Ali Osman Ulusoy ve Metro şirketlerine ait iki yolcu otobüsünün şoförlerine; "Karayolları Trafik Kanunu Madde 30/1-A'dan Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve tuzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmaktan" toplamda 1380 lira cezai işlem uygulandı.

"Bunlar bizim ve yolcularımızın güvenli yolculuk yapması için yapılan uygulamadır"

Otobüs şoförü Kamil Ok, "Bu uygulama devlet tarafından alınan doğru bir uygulama. Denetmelerin yapılması gayet iyi. Bunlar bizim ve yolcularımızın güvenli yolculuk yapması için yapılan uygulamadır. Biz İzmir'den gelip Edirne'ye devam ediyoruz" dedi.

"Uygulamaların daha detaylı olması gerektiğini düşünüyorum"

Otobüs şoförü Nazmi Yıldırım ise, "Yolculuk Hatay'a. uygulamalar olması gereken uygulamalardır. Kış lastiği bu şartlarda olmazsa olmaz. Uygulamaların daha detaylı olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

15 Temmuz Otogarı'nda Kış Lastiği Denetimi: İki Otobüs Şoförüne Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa
img

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını
img

Faizsiz 24 ay taksit imkanı
img

Rusya'nın uykularını kaçıracak fotoğraf
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 2-3 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 2-3 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta 2 Aralık Sonuçları KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Aralık Ödemiş, Menemen, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! FB Gaziantep maçı nereden izlenir? 3 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Yengeç burcu yorumu! 3 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.